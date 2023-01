Piccola scuola di sinodalità Al via domenica il primo incontro

Le chiese cattoliche d’Italia non avevano mai avuto un sinodo nazionale prima di oggi.

Ora un’esperienza sinodale è iniziata coinvolgendo mezzo milione di persone in una prima serie di incontri. Da qui, nasce a Bologna una piccola scuola, in presenza sotto le Due Torri e ripresa, come in un teatro, da tre telecamere per chi si collega online, per studiare e capire.

Ventuno voci autorevoli che parleranno ogni domenica sera, alle 20.40, dall’8 gennaio al 19 febbraio, alla Chiesa di Santa Maria della Pietà (via San Vitale 112). Un ciclo d’incontri – organizzato dalla Fondazione per le scienze religiose di Bologna e dalla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna – con vescovi e rabbini, teologi e teologhe, studiosi e studiose.

È una scuola, per cui è richiesta un’iscrizione gratuita. Per farlo, è sufficiente collegarsi al sito: wwww.fscire.it o ai siti delle facoltà, riviste, comunità e reti che partecipano alla piccola scuola di sinodalità.

Il primo appuntamento è domenica, 8 gennaio, con ‘Sequela di Gesù, forma della chiesa’.

Prolusione di Erio Castellucci, arcivescovo di Modena, e interventi di Giuseppe Betori, cardinale arcivescovo di Firenze, e Lidia Maggi, pastora della Chiesa Battista.

La domenica successiva, il 15 gennaio, l’incontro sarà sulle ‘Decisioni e riforma della chiesa’ con la prolusione di Silvia Scatena, direttrice di "Cristianesimo nella storia", il teologo Fscire, Giuseppe Ruggieri e Luigi Renna, arcivescovo di Catania.

Il ciclo d’incontri si chiuderà il 19 febbraio con il dibattito ‘L’unità della Chiesa nella catastrofe del mondo’. Ci sarà la prolusione di Maria Elisabetta Gandolfi, caporedattrice de "il Regno" e interverrà monsignor Emmanuel, metropolita maggiore di Calcedonia. Le conclusioni saranno affidate al cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei.