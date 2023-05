"Piccole migliorie per farlo più caldo"

"Premetto che, al netto di tutti i problemi annessi ad avere uno stadio in centro, ho sempre considerato un errore aver abbandonato il Dorico senza mai considerare la possibilità di ammodernarlo, ampliarlo e renderlo una struttura moderna ancora idonea ad ospitare partite di calcio professionistico. Per quanto riguarda lo Stadio del Conero, nella speranza che il nuovo corso societario dell’ U.S. Ancona riporti la prima squadra della città ai livelli che merita in maniera costante e duratura, sono certo che alcune migliorie possano essere fatte per rendere l’impianto maggiormente fruibile. Al netto della capienza fin troppo sovrastimata, si potrebbe immaginare di ridurre a 15-20mila posti la portata dello stadio, eliminare la distanza tra campo e spalti e procedere ad una copertura dei diversi settori. Questi interventi, da programmare e co-progettare in sintonia con la società, potrebbero migliorare di molto la struttura rendendola meno dispersiva, più fruibile e più idonea ad un tifo rumoroso e costante. Uno stadio moderno dunque che abbandoni la concezione novecentesca di strutture enormi e dispersive, fin troppo spesso diventate costose cattedrali nel deserto. Infine, colgo l’occasione per augurarmi che presto nell’area del Del Conero possa sorgere il centro sportivo dell’U.S. Ancona, la piscina olimpionica e il poligono di tiro così come da progetti già resi pubblici negli ultimi mesi. Così facendo la città potrebbe dotarsi di una cittadella sportiva di primo ordine che farebbe fare allo sport cittadino un enorme salto di qualità".