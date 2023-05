Piccoli appartamenti luminosi e basse spese: l’identikit anconetano

Appartamenti in piccoli complessi residenziali, luminosi, con basse spese di manutenzione e alti standard di sicurezza. E’ questo "l’identikit" della casa più amata dagli anconetani come rilevato da uno studio di Mediatori Group sul mercato immobiliare dorico. "La pandemia ha cambiato le nostre vite e anche il nostro concetto di casa - spiega Ivan Flores responsabile di zona- e oggi si desiderano case più spaziose, più sicure, ma anche più luminose, tecnologiche ed efficienti". Secondo i dati sugli acquirenti prevale come l’anno scorso la fascia di età dai 35 ai 45 anni, definendo un profilo prevalentemente maschile, impiegato o lavoratore dipendente. Per quanto riguarda il profilo del venditore si afferma la fascia 55-64 anni, impiegato o lavoratore dipendente e di sesso femminile. Le compravendite nella nostra città sono aumentate nel 2022 rispetto al 2021 dell’8,3% mentre a livello nazionale (dati Agenzia Entrate) hanno registrato un aumento del 4,5%. L’aumento delle compravendite ad Ancona è stato soprattutto nel mercato di sostituzione, ovvero non è stato un nuovo accesso alla prima casa ma un accesso ad una casa migliore. Calano lievemente le richieste di potenziali acquirenti con relativa facilità di acquisto: il 41% di loro, può reperire un mutuo con facilità, mentre un 59% acquista in contanti. Le richieste vincolate, che rappresentano il 45% del totale, sono diminuite. Infine, il 10% delle richieste sono considerate urgenti e riguardano persone che hanno la necessità di acquistare a breve termine. Analizzando le tendenze di ricerca nella zona della provincia, sono gli immobili situati in piccoli complessi a registrare il maggior interesse. Per quanto riguarda l’offerta vediamo invece in aumento in vendita soluzioni abitative in grandi complessi mentre cala l’offerta per immobili in piccolo complesso, i terratetto e le case indipendenti. Il prezzo medio del compravenduto è stato di 84mila euro, in aumento rispetto al 2021, con proposte accettate in una media di 14 giorni. Il tempo medio per la vendita si attesta intorno ai 3 mesi.