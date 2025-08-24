Piccoli natanti alla riscossa: "Sono la vera emergenza. Si spingono oltre i 300 metri dalla costa: così si rischia"

Oltre quattromila controlli in mare e sulla terraferma, 34 persone tratte in salvo con 33 operazioni di soccorso, 63 sanzioni per violazioni delle norme del diporto. Sono i numeri che raccontano l’intensa estate 2025 della Guardia costiera delle Marche, impegnata nell’operazione Mari e Laghi Sicuri. Il bilancio, tracciato dal capitano di corvetta Matteo Verrigni durante una mezza mattinata in mare per assistere all’opera della Guardia costiera tra il porto di Ancona e Portonovo, fotografa un’estate caratterizzata da un’attività senza sosta per garantire la sicurezza lungo le coste marchigiane: "Nell’ambito dell’operazione Mari e Laghi Sicuri i nostri compiti principali sono quelli di tutelare la sicurezza della navigazione, quella dei bagnanti, ma anche la difesa dell’ecosistema marino e costiero", spiega il coordinatore dell’operazione. Ma la vera emergenza dell’estate 2025 è stata quella che riguarda i piccoli natanti: "Mi riferisco ai sup, alle canoe, mezzi che il più delle volte sono utilizzati anche da persone che si improvvisano alla giornata e che magari non hanno la piena consapevolezza dei rischi che corrono", precisa ancora Verrigni.

Questi natanti si spingono talvolta oltre i 300 metri dalla costa, limite previsto per legge, e quando le condizioni meteomarine cambiano improvvisamente, vento e corrente rendono quasi impossibile il ritorno a riva. Durante il periodo di Ferragosto la macchina dei soccorsi ha raggiunto il massimo dell’operatività: "La presenza su tutte le Marche è stata massiccia, sono stati impiegati 18 mezzi nautici, a cadenza giornaliera", racconta ancora il capitano. In quei giorni cruciali sono stati registrati undici interventi di soccorso e assistenza in mare, mentre i controlli si sono intensificati sia per la navigazione da diporto che per la balneazione.

La maggior parte delle sanzioni hanno colpito imbarcazioni che hanno invaso le aree riservate ai bagnanti, violando il divieto di navigazione entro i 300 metri dalle spiagge basse e i 100 metri dalle scogliere a picco. L’attività della Guardia costiera però non si è fermata al mare, ma ha controllato anche gli stabilimenti balneari, verificando le dotazioni di soccorso e il corretto funzionamento dei servizi di salvamento. "I bagnini sono una risorsa importantissima nell’ambito della gestione dei soccorsi, perché permettono di garantire un immediato intervento soprattutto nei soccorsi vicini alla costa. E la nostra missione è anche quella di garantire che questo servizio venga svolto correttamente". I numeri parlano chiaro: da gennaio 2025 nelle Marche sono stati effettuati 4.474 controlli tra mare e terra, concentrati sul rispetto del codice della nautica da diporto e delle ordinanze di sicurezza balneare. Le sanzioni amministrative sono state 63 per violazioni demaniali e del diporto, più altre 29 per infrazioni nella pesca marittima. Rilasciati invece 189 bollini blu.

Per la direzione marittima di Ancona sono stati 14 i soccorsi via mare che hanno consentito di trarre in salvo 26 cittadini in difficoltà. Ma la vigilanza arriva fino nelle cucine dei ristoranti sul mare, l’attività di controllo riguarda anche la filiera ittica. La Guardia costiera, infatti, verifica tracciabilità ed etichettatura del pescato, controllo che si somma a quello dei Nas, che invece sono specializzati negli aspetti igienico-sanitari. Perché il mare sicuro è anche a tavola, non solo lungo le coste.