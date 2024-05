Piccoloatelier di Cristina Tajariol si trasferisce agli Archi di Ancona, un nuovo laboratorio nel cuore del fermento creativo della città

Inaugurato il nuovo laboratorio di Piccoloatelier di Cristina Tajariol, membro della Presidenza Cna Federmoda Ancona, a cui hanno partecipato sia la presidente Gaia Segattini, sia la responsabile Lucia Trenta. Piccoloatelier nasce ad Ancona nel 2011 e finora la sua sede è sempre stata nel centro di Ancona. Ora invece la decisione di spostarsi in via Mamiani agli Archi.

"In questo quartiere c’è pieno fermento creativo e volevo stare qui in mezzo agli artigiani che conosco e stimo", commenta Cristina Tajariol.

Di questo fermento sono testimonianza le numerose nuove aperture di artigiani creativi, tra cui recentemente Librare di Stefania Giuliani e la Tipa Tappa di Antonella Amurri, che insieme ad altri stanno rilanciando questa come l’area più cool e trendy della città. "In occasione dell’inaugurazione della nuova sede – continua Cristina – ho voluto realizzare uno Short Film per la regia di Alessandro Giorgini in collaborazione con Tommaso Giantomassi. Lo abbiamo chiamato “LEGAME”. Legame con le origini e nello stesso tempo con il futuro che ci aspetta. Come se senza il nostro passato oggi non potremmo vivere il nostro presente ed andare incontro al futuro che ci aspetta. Lo facciamo ripartendo da una nuova casa ed in un quartiere, gli Archi di Ancona, che non solo simboleggia l’entrata alla città ma dove ritrovo quella verve culturale e creativa che stavo cercando".