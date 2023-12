"Pieno di riconoscenza verso gli anconetani"

"Se lascio una città più sicura non spetta a me dirlo. Saranno gli anconetani a valutare. Anconetani e marchigiani che ringrazio per l’accoglienza e per la collaborazione ricevuta. Dispiace, in questa giornata di festa, aver appreso la notizia della morte dello straniero nel quartiere degli Archi. Sono arrivato povero e vado via pieno di debiti di riconoscenza verso gli anconetani". Dalla prossima settimana D’arco Pellos non sarà più il prefetto di Ancona, carica che ha ricoperto dal marzo del 2021. Lo attende la prestigiosa sede di Venezia, un altro capoluogo di regione. Al suo posto a metà del mese prenderà servizio a Palazzo del Governo Saverio Ordine, nominato prefetto dorico dal Ministro degli Interni. Ieri sera Darco Pellos ha accolto i membri di tutte le istituzioni, civili e militari, per il consueto scambio di auguri di Natale che questa volta hanno avuto un sapore diverso. In pratica è stata l’ultima uscita pubblica dell’ormai ex prefetto. Il suo è stato un rapporto molto proficuo con la città, la provincia e il territorio in genere e i risultati si sono visti: "Ripeto, non spetta al sottoscritto giudicare l’operato, certo qualcosa la posso dire. Quando sono arrivato, nel capoluogo soprattutto, esistevano delle problematiche. Penso alle baby gang, fenomeno che, assieme alla collaborazione di tutti, siamo riusciti a limitare. Non dimenticherò mai la tragedia dell’alluvione".