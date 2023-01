Pienone al presepe Oggi la Filarmonica

In tanti ieri al presepe vivente nel castello di Precicchie, proseguono anche oggi e domani le iniziative natalizie nel Fabrianese. Oggi alle 21 appuntamento al Teatro Gentile appuntamento con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana e il concerto per il nuovo anno. Sul palco, insieme ai professori d’orchestra anche il soprano lirico leggero Anastasiia Demchenko, diretti da Jacopo Rivani, direttore principale dell’Orchestra Arcangelo Corelli. Nonostante la giovane età, ha all’attivo un’attività concertistica intensa che spazia dalla sinfonica alla lirica, toccando le varie contaminazioni dei generi musicali d’arte. Domani poi ci si sposta a Serra San Quirico, nella sede del Parco Gola della Rossa e di Frasassi, con l’iniziativa Il taccuino del naturalista. "A partire dal pomeriggio alle 15 – spiegano gli organizzatori – si potrà osservare, rappresentare e descrivere la biodiversità. Un’opportunità per bambini e ragazzi: scoprire i segreti della natura in modo pratico e divertente, costruendo un proprio quaderno personale".