Pier Paolo sconfitto da un male

Mondo dello sport in lutto per la scomparsa, a 48 anni, dell’ex allenatore biancorosso Pier Paolo Ferri. Aveva guidato la Jesina Calcio Femminile e per tanti anni è stato nel mondo del futsal anconetano. Si è spento venerdì dopo aver lottato contro un male che non gli ha lasciato scampo. Pier Paolo Ferri, è stato anche allenatore del calcio a 5 e per alcuni anni aveva gestito la pizzeria dal Gufo in piazza Kennedy, a Castelbellino. Tra le squadre allenate da Ferri anche la Jesina Calcio Femminile: "Ci uniamo al cordoglio della famiglia Ferri per la prematura scomparsa". L’Aiac Futsal Marche ha aggiunto: "Il nostro gruppo provinciale si stringe attorno ai familiari". Stamattina sarà aperta la camera ardente alla sala del Commiato Ciccoli e Brunori in via Don Battistoni e domani alle 15 il funerale alla chiesa del Divino Amore di Jesi.