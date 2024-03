Pieralisi, arriva il ko dopo sette vittorie di fila

0

MONTESPERTOLI

3

PARZIALI: 17-25, 21-25, 16-25

PIERALISI : Quinteros n.e., Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa 2, Paolucci 3, Peretti 2, Castellucci 5, Marcelli, Miecchi, Pomili 6, Milletti 3, Moretto 10. All. Sabbatini.

MONTESPERTOLI: Casini 8, Eifelli (L2), Bigliazzi n.e., Castellani (L1), Maioli, Mazzini 7, Lazzeri 7, Manolini n.e., Mazzinghi n.e., Para 2, Giubbolini 5, Mezzedimi 20. All. Barboni.

Arbitri: Audone e Rossi.

Dopo sette vittorie di fila la Pieralisi si ferma. In casa, contro Montespertoli, cedendo nettamente, in tre parziali. Jesi inizia molto contratta, soffrendo il servizio avversario, con le toscane che approfittano delle imprecisioni jesine per chiudere il primo set. Montespertoli conferma tutta la sua pericolosità anche nel secondo parziale e il vantaggio iniziale illude solo le marchigiane. Nel terzo set Moretto &C. faticano in tutti i fondamentali, non trovando continuità nel servizio e commettendo troppi errori che facilitano le avversarie che chiudono a proprio favore con il massimo scarto.