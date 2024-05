Pieralisi e Clementina per chiudere al meglio

Ultimo giro di giostra, almeno per la stagione regolare, anche nella B1 femminile con Jesi già sicura dei playoff che sale a Firenze. La Pieralisi nell’ultimo turno ha blindato anche il secondo posto visti i tre punti di vantaggio su un Cesena che nell’ultima giornata osserverà il turno di riposo. La Clementina, in crescendo in questo finale di stagione, vorrà chiudere bene ospitando Valdarno. B1 femminile (girone D), 25^ giornata. Pontedera-Firenze 3-1, Cesena-S.Lucia 3-1, Valdarno-Pomezia 1-3, Jesi-Capannori 3-1, Trevi-Clementina 1-3, Montespertoli-Castelfranco di Sotto 0-3. Classifica: Castelfranco di Sotto 63; Jesi 53; Cesena 50; Casal De’ Pazzi e Clementina 42; Pomezia 38; Pontedera 32; Montespertoli 30; S.Lucia 26; Firenze 25; Trevi 22; Capannori 19; Valdarno 8. Prossimo turno. 11/05/24 (ore 18). Firenze-Jesi, Castelfranco di Sotto-Pontedera, Clementina-Valdarno, Capannori-Casal De’ Pazzi, Pomezia-Trevi, S.Lucia-Montespertoli.