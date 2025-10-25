Pieralisi, inaugurato l’Innovation center

"La mia passione è creare e innovare". Lo ripeteva spesso il compianto ingegner Gennaro Pieralisi, e i suoi ‘eredi’ ai vertici dell’azienda leader mondiale nella produzione di frantoi oleari ne hanno fatto il motto per il nuovo Innovation & Technology center, inaugurato ieri nello stabilimento del gruppo Pieralisi.

Con questo nuovo polo di ricerca e sviluppo, una control room e una sala per testare brevetti e collaudi nel segno dell’innovazione utilizzando "intelligenza artificiale e predittiva".

Il gruppo Pieralisi, che è anche tra i principali attori nella separazione industriale, ieri stesso ha inaugurato anche l’impianto fotovoltaico da 1 MegaWatt – 2.100 pannelli solari sistemati sul tetto di uno dei due capannoni dell quartier generale jesino – che porta all’autonomia energetica dello stabilimento per i processi produttivi primari. Qualcosa come piantumare 48mila alberi per un risparmio di anidride carbonica di 480 tonnellate/anno, l’equivalente di 267 auto tolte dalla strada.

Al taglio del nastro anche il figlio di Gennaro Pieralisi, Gabriele (la famiglia è proprietaria al 49% del gruppo dopo la cessione del 51% al fondo IDeA Corporate Credit Recovery), oltre a una pioggia di autorità cittadine, tra cui il sindaco di Jesi e quello di San Marcello, Lorenzo Fiordelmondo e Joseph Borgiani, regionali (in rappresentanza della Regione, Giacomo Bugaro), oltre a confindustriali e imprenditori marchigiani.

"Noi siamo una multinazionale ma il nostro cuore batte forte a Jesi", ha commentato Aldino Zeppelli, ceo del gruppo, ricordando la storia dell’azienda fondata da Adeodato Pieralisi nel 1888 nel borgo di Monsano (Ancona), come piccola officina a carattere familiare, e oggi con insediamenti in Italia, Spagna, Grecia, Germania, Olanda, Stati Uniti, Brasile e Tunisia.

La superficie totale coperta ammonta a 97mila metri quadrati, e con una forza lavoro di oltrecinquecento addetti sparsi nei vari paesi in cui l’azienda è attiva.

"La nostra mission – ha aggiunto Zeppelli – si basa su ricerca e innovazione, nel solco della lunga e illuminata tradizione della famiglia Pieralisi. L’impianto fotovoltaico ci rende energeticamente autosufficienti"

Quanto al centro di ricerca sperimentale, "ci permetterà di continuare ad accelerare su innovazione e investimenti – ha proseguito Zeppelli – mantenendo la proprietà intellettuale all’interno del brand".

Il nuovo centro per l’innovazione tecnologica "si propone come cuore pulsante delle nuove ambizioni del gruppo, con collaudi e brevetti realizzati da professionalità interne in rete con le università, integrando alle macchine intelligenza artificiale e modelli predittivi".

Il nuovo centro, 60 metri quadrati di spazi e macchine, è stato intitolato appunto all’imprenditore Gennaro Pieralisi, scomparso nel 2020, come ricorda la targa con il suo ritratto.

"Le Marche sono una regione a forte vocazione industriale e manifatturiera – ha aggiunto il presidente di Confindustria Ancona Diego Mingarelli –. Aziende come Pieralisi, che investono in sostenibilità e innovazione, ma anche nel territorio e nel sociale, consentono di fare grandi le Marche nel mondo. E’ un grande orgoglio, continuate così".

Sara Ferreri