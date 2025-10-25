Il Bologna dei sorrisi

Il Bologna dei sorrisi
Ancona
Pieralisi, inaugurato l'Innovation center
25 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Pieralisi, inaugurato l'Innovation center

Taglio del nastro anche sull’impianto fotovoltaico da 2100 pannelli: l’equivalente di 480 tonnellate di CO2 in meno nell’atmosfera

"La mia passione è creare e innovare". Lo ripeteva spesso il compianto ingegner Gennaro Pieralisi, e i suoi ‘eredi’ ai vertici dell’azienda leader mondiale nella produzione di frantoi oleari ne hanno fatto il motto per il nuovo Innovation & Technology center, inaugurato ieri nello stabilimento del gruppo Pieralisi.

Con questo nuovo polo di ricerca e sviluppo, una control room e una sala per testare brevetti e collaudi nel segno dell’innovazione utilizzando "intelligenza artificiale e predittiva".

Il gruppo Pieralisi, che è anche tra i principali attori nella separazione industriale, ieri stesso ha inaugurato anche l’impianto fotovoltaico da 1 MegaWatt – 2.100 pannelli solari sistemati sul tetto di uno dei due capannoni dell quartier generale jesino – che porta all’autonomia energetica dello stabilimento per i processi produttivi primari. Qualcosa come piantumare 48mila alberi per un risparmio di anidride carbonica di 480 tonnellate/anno, l’equivalente di 267 auto tolte dalla strada.

Al taglio del nastro anche il figlio di Gennaro Pieralisi, Gabriele (la famiglia è proprietaria al 49% del gruppo dopo la cessione del 51% al fondo IDeA Corporate Credit Recovery), oltre a una pioggia di autorità cittadine, tra cui il sindaco di Jesi e quello di San Marcello, Lorenzo Fiordelmondo e Joseph Borgiani, regionali (in rappresentanza della Regione, Giacomo Bugaro), oltre a confindustriali e imprenditori marchigiani.

"Noi siamo una multinazionale ma il nostro cuore batte forte a Jesi", ha commentato Aldino Zeppelli, ceo del gruppo, ricordando la storia dell’azienda fondata da Adeodato Pieralisi nel 1888 nel borgo di Monsano (Ancona), come piccola officina a carattere familiare, e oggi con insediamenti in Italia, Spagna, Grecia, Germania, Olanda, Stati Uniti, Brasile e Tunisia.

La superficie totale coperta ammonta a 97mila metri quadrati, e con una forza lavoro di oltrecinquecento addetti sparsi nei vari paesi in cui l’azienda è attiva.

"La nostra mission – ha aggiunto Zeppelli – si basa su ricerca e innovazione, nel solco della lunga e illuminata tradizione della famiglia Pieralisi. L’impianto fotovoltaico ci rende energeticamente autosufficienti"

Quanto al centro di ricerca sperimentale, "ci permetterà di continuare ad accelerare su innovazione e investimenti – ha proseguito Zeppelli – mantenendo la proprietà intellettuale all’interno del brand".

Il nuovo centro per l’innovazione tecnologica "si propone come cuore pulsante delle nuove ambizioni del gruppo, con collaudi e brevetti realizzati da professionalità interne in rete con le università, integrando alle macchine intelligenza artificiale e modelli predittivi".

Il nuovo centro, 60 metri quadrati di spazi e macchine, è stato intitolato appunto all’imprenditore Gennaro Pieralisi, scomparso nel 2020, come ricorda la targa con il suo ritratto.

"Le Marche sono una regione a forte vocazione industriale e manifatturiera – ha aggiunto il presidente di Confindustria Ancona Diego Mingarelli –. Aziende come Pieralisi, che investono in sostenibilità e innovazione, ma anche nel territorio e nel sociale, consentono di fare grandi le Marche nel mondo. E’ un grande orgoglio, continuate così".

Sara Ferreri

© Riproduzione riservata