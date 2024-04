Piericcardo Uncini muore 20 giorni dopo il fratello

Venti giorni prima aveva perso il fratello Remo e martedì si è spento anche lui: Piericcardo Uncini. Aveva 82 anni.

Dopo la morte di Remo, cui era legatissimo, avvenuta lo scorso 11 marzo, anche le condizioni di Piericcardo, volto noto e apprezzato in città, si sono aggravate non lasciandogli purtroppo scampo. Nato a Castelplanio, Uncini aveva lavorato a lungo in Regione e, raggiunta l’età pensionabile, aveva deciso di dedicarsi ai figli e ai nipoti Giulia, Giada e al piccolo Edoardo, dopo la morte dell’amata moglie, la stimata professoressa Elena Mancini. I due fratelli Remo e Piericcardo erano talmente uniti da vivere con le rispettive famiglie nello stesso palazzo di viale del Lavoro.

La camera ardente è stata allestita alla sala del commiato Ciccoli e Brunori in via Don Battistoni e resterà aperta fino a stamattina quando alle 10 sarà celebrato il funerale alla chiesa di San Giuseppe la stessa che ha ospitato l’ultimo saluto al fratello Remo. La salma sarà tumulata al cimitero di San Marcello.