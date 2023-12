"Piero, sei stato una grande persona"

"Ho avuto una grande persona accanto per 35 anni. Sono stata tanto amata". Iniziano così le belle parole che la stilista Fiorella Ciaboco ha deciso di lanciare in rete (via Facebook) per suo marito, Piero Guerriero, morto venerdì sera in seguito allo schianto in bici in via Cartiere Vecchie a Jesi. Aveva 63 anni. Fiorella Ciaboco, che quando è accaduto il tragico incidente stava rientrando da Dubai a Milano dove ha un suo atelier, sceglie di elencare con tante, singole, parole chi era Piero Guerriero, direttore dello studio Capolinea. "Marito. Padre speciale. Artista. Genio. Musicista. Pittore. Attore. Falegname. Elettricista. Regista. Scrittore. Filosofo. Poeta. Burattinaio. Babbo natale. Designer. Potrei continuare – aggiunge –. Ma lascio scrivere a chi lo ha conosciuto". E poi posta la bella foto del ballo suo e del marito Piero durante i festeggiamenti per il 60esimo compleanno di lui. Stamattina alle 10.30 sarà celebrato il funerale alla chiesa San Facondino di Sassoferrato, città di cui era originario l’imprenditore-artista rimasto nel cuore di tanti. sa. fe.