Pieroni debutta con "Le ragazze della terrazza"

Debutto letterario per Mirella Pieroni, nata ad Ancona, che una volta conclusa la sua attività lavorativa ha potuto dedicarsi alle sue passioni di sempre: la lettura e la scrittura. Il frutto di tali passioni è il romanzo "Le ragazze della terrazza", recentemente presentato alla biblioteca comunale ‘Centro Pergoli’ di Falconara Marittima, città dove l’autrice vive ormai da tempo. Il libro, edito da Bookabook, ha come protagonista Milena, una giovane donna appena uscita da una dolorosa esperienza, la quale trascorre le sue giornate al letto, in uno stato di apatia. Le sue amiche vanno a trovarla per aiutarla a superare il brutto momento e, accomodate nell’ampia terrazza, iniziano a dispensare consigli, come fossero ‘istruzioni per l’uso’. Milena, più silenziosa che mai, allontana la sua mente e, partendo da un piccolo particolare di un avvenimento realmente accaduto, inizia a fantasticare su storie di donne, ispirate al vissuto delle sue amiche. Ed ecco che così, la protagonista del romanzo racconta al lettore di complessi rapporti di coppia, veri e propri disagi psicologici e fatti curiosi, surreali o misteriosi, comprendendo che l’antidoto al dolore è scrivere. rai. mon.