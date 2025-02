Pierpaoli condivide lo scopo: "La scrittura li impegna a confrontarsi con l’attualità"

Partner storico di ‘Cronisti in classe’ è la Confartigianato, realtà molto radicata nel territorio. Non a caso Marco Pierpaoli, Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, è ormai un habitué della cerimonia di premiazione finale.

Pierpaoli, che ne pensa dell’iniziativa di portare un quotidiano nelle scuole e farvi scrivere i ragazzi?

"Trovo che sia estremamente positiva. Coinvolgere i ragazzi nella scrittura di un quotidiano cartaceo non solo stimola la loro capacità critica e la scrittura, ma li abitua a confrontarsi con l’attualità in modo strutturato. Inoltre, permette loro di comprendere il valore della stampa di qualità, in un’epoca in cui le notizie circolano velocemente ma spesso senza verifica".

Pensa che le iniziative extracurriculari siano utili già alle scuole medie ed elementari per avvicinare gli alunni al mondo del lavoro e fargli conoscere realtà come la vostra?

"Assolutamente sì. Le attività extracurriculari sono fondamentali per sviluppare competenze trasversali, come il lavoro di squadra, la gestione del tempo e la comunicazione, e aiutano i ragazzi a scoprire le proprie inclinazioni. Per questo portiamo avanti molte iniziative con gli Istituti scolastici, entriamo nelle classi, anche con i nostri imprenditori, per cercare di far comprendere ai giovani il proprio ruolo nella società, di appassionarli alla cultura d’impresa e al mondo del lavoro. In questo senso, proprio i giovani sono al centro di progetti come la ‘Scuola per le famiglie’, un omaggio alla Comunità nata in occasione dei 70 anni di Confartigianato che ha suscitato grande interesse, tanto che stiamo lavorando a nuovi progetti che presenteremo a breve".

Quanto è importante per voi la comunicazione, e quali valori volete trasmettere?

"Più che la comunicazione per noi è centrale l’informazione. Senza un dialogo costante con i nostri Associati rischiamo di non rispondere adeguatamente alle loro esigenze. La trasparenza, l’affidabilità e l’innovazione sono valori fondamentali. Soprattutto, vogliamo trasmettere un messaggio di fiducia e offrire strumenti concreti per supportare e far crescere le imprese. Da qui la creazione della nostra Scuola per Imprenditori".

Se dovesse consigliare agli studenti un argomento su cui scrivere quale sceglierebbe?

"Suggerirei di scrivere sul tempo che trascorrono con la tecnologia e soprattutto delle loro passioni. Questo li aiuterebbe a riflettere sul loro percorso scolastico e sulle loro scelte professionali, oltre che sul mondo dell’impresa, che sta cambiando velocemente e ha bisogno dei giovani per crescere".