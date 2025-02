Pietra d’inciampo per Bruno Liberti

La posa di una pietra d’inciampo rappresenta un gesto simbolico di commemorazione e di memoria per le vittime della persecuzione nazifascista. Queste pietre, collocate in luoghi significativi legati alla vita delle persone ricordate, servono la causa della memoria per sensibilizzare le nuove generazioni sui crimini compiuti nel corso dell’ultimo conflitto mondiale.

Nel caso di Bruno Liberti, nato in Argentina nel 1913 da famiglia osimana, la pietra non solo ricorda la sua vita e il suo sacrificio, ma rappresenta anche un atto di riconoscimento del valore della Resistenza dei militari italiani dopo l’8 settembre sia tra le fila delle formazioni partigiane sia dietro reticolati di filo spinato.

La sua storia, breve, segnata da una vita di studio, servizio militare e infine la scelta di opporsi al regime fascista, è emblematicamente riconosciuta attraverso la posa di questa pietra. E’ stata donata dalla Fondazione Fossoli e dall’Aned di Milano con il coinvolgimento di 36 comuni italiani, evidenziando così un legame collettivo e nazionale con la memoria della strage del 12 luglio 1944.

Sarà incastonata nei pressi dell’ultima abitazione di residenza di Liberti: appuntamento domani alle 11 in via Saffi di fronte alla stazione dei Carabinieri.