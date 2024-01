Pietralacroce, asfalti da incubo. Ecco il nostro tour dell’orrore

Pietralacroce choc: asfalti trappola e strade da mani nei capelli. Il Carlino è sceso tra la gente, in strada, per documentare lo stato degli asfalti di Ancona. Qui, a Pietralacroce, sopra il rione del Passetto, storico quartiere dell’Ancona bene, passare con l’auto o con i motorini è un vero incubo. Si salva solo la parte alta di via Santa Margherita, quella tra via Thaon de Revel e via Trieste che non è poi messa così male. Ma alcune strade limitrofe a quella che conduce a Portonovo sono una cosa assurda. Per non parlare delle vie interne, quelle più residenziali che sono un colabrodo.

Mentre scattiamo qualche foto in via Urbano Salvolini, una residente si affaccia alla finestra: "Perché fotografa l’asfalto? C’è stato per caso un incidente". Rispondiamo di no, che siamo giornalisti: "Ah, meno male. Finalmente qualcuno si ricorda di noi – sbotta lei – Qui siamo abbandonati, guardi che strade che ci ritroviamo". Alcune auto in sosta vietata restringono la carreggiata nei pressi di una macelleria. Procediamo dritti fino al semaforo e la situazione non è così disastrosa. È dopo che lo diventa. "Guardi, le strisce pedonali, in via Salvolini, sono gialle (come se fossero provvisorie, ndr) e i marciapiedi nascondono qualche trappola".

"Via Caucci è orribile. Io abito proprio qui. Venga con me, diamo un’occhiata al manto stradale". Facciamo due passi con il signor Giacomo, che abita qui da anni. La strada che conduce a Villa Stamira è tutt’una buca. Ma buche grosse, non piccoli avvallamenti. In compenso, via Baldassari è ben tenuta. Se non fosse per il troppo fogliame che ricopre il camminamento pedonale con le mattonelle rotte.

Nicolò Moricci