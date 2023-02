Pietre d’Inciampo, il Comune fa da sé Ecco i quattro anconetani ricordati

Deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti, il Comune conferirà a quattro anconetani ‘giusti’ la rispettiva Pietra d’Inciampo. Altrettanti cittadini che hanno vissuto nel capoluogo di regione e che tra il 1943 e il 1944 sono stati arrestati, deportati nei campi tedeschi e polacchi e lì sono morti prima che la guerra mondiale terminasse. Le vittime a cui sarà dedicata una pietra sono Bruno Cagli, Clara Sereno, Alvaro Pietrucci e Lamberto Morbidelli. Il primo, nato nel 1904, abitava in piazza Indipendenza 1, all’incrocio con via Volturno; arrestato nel marzo del 1944 e deportato ad Auschwitz (Oswjecim in polacco) è stato assassinato alla fine di novembre dello stesso anno. Nel campo di sterminio più drammaticamente celebre è finita pure Clara Sereno, residente in corso Garibaldi, al civico 42; classe 1911 è stata fermata nella metà di ottobre del ’43 per poi morire nel 1944 nel campo polacco. Alvaro Pietrucci, nato nel 1901, abitava in corso Carlo Alberto 68; arrestato nel marzo del 1944 è stato deportato nel campo di sterminio di Mauthausen dove è morto a pochi giorni dalla fine del secondo conflitto mondiale, il 22 aprile 1945. Infine Lamberto Morbidelli, residente in via Esino 90. Dal suo arresto, avvenuto il giorno dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, sono passati meno di due mesi alla sua morte nel campo dello Schleswig-Hoelstein – Stalag XA: aveva 33 anni.

A pochi giorni, lo scorso 27 gennaio, dalle celebrazioni per il 78esimo anniversario della Giornata della Memoria, siamo entrati in possesso dei nominativi a cui, ormai il prossimo anno, verranno intitolate e dedicate le pietre speciali realizzate dall’artista tedesco Gunter Demnig. L’amministrazione comunale, incassato il rifiuto da parte dell’Assemblea legislativa delle Marche di proseguire nella tradizione dei sampietrini dorati in memoria dei nostri deportati, ha deciso di andare avanti da solo commissionando già le prossime pietre. Quelle che avrebbero dovuto essere piazzate a terra davanti alle residenze degli internati vittime del nazifascismo nel 2023 dovranno aspettare un anno. In questo lasso di tempo l’amministrazione dorica comunicherà allo scultore tedesco i quattro nominativi per tempo, in modo che il prossimo gennaio, nel 2024, si possa definire le cerimonie di riconoscimento delle Pietre d’Inciampo.

A Gunter Demnig sono state commissionate oltre 70mila pietre da diversi Paesi europei tra cui l’Italia. Nelle Marche sono pochi i Comuni che hanno attivato questa procedura e il capofila è proprio Ancona che dal 2017 al 2021 ha chiesto all’artista di realizzare ben 23 Pietre d’Inciampo. Il sistema, fino allo scorso anno, era abbastanza semplice. I Comuni interessati ricostruivano le storie dei deportati a cui dedicare una pietra, attraverso una commissione guidata da uno storico, poi i carteggi passavano a Demnig e i costi, poche centinaia di euro, erano coperti dal Consiglio regionale. Nel 2022 il presidente dell’Assemblea, Dino Latini, ha deciso di interrompere l’iniziativa non finanziandola e non riconoscendola più e puntando su altre attività per celebrare la Giornata della Memoria.

Pierfrancesco Curzi