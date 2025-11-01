Pietre sulle auto in transito: tragedia sfiorata

Tragedia sfiorata ieri mattina, poco dopo le 8, in via Bersaglieri: il lancio di pietre, scardinate dalle mura medioevali, ha sfiorato una vettura in transito. Sotto choc la conducente dell’auto, una ragazza che è scesa per cercare di capire cosa stesse accadendo. Quattro mattoni erano precipitati, o più probabilmente lanciati, dalla balconata delle ex carceri, il punto più panoramico della città, negli ultimi anni anche imbrattato dai vandali. Salendo sul ballatoio delle mura, ieri mattina, si è scoperto che quei mattoni erano stati letteralmente scardinati, forse con un oggetto contundente, dalla cinta medioevale che circonda la città. Ne mancano sette.

Scattato l’allarme da via Bersaglieri, ieri mattina sul posto si sono immediatamente portati gli agenti di polizia locale, per verificare l’accaduto e cercare eventuali responsabili. Uno dei mattoni ha colpito e danneggiato un’auto in sosta, difficile dire se nella notte precedente o ieri mattina.

Fortunatamente nessuno in quel momento si trovava a passare di lì a piedi o in bicicletta. I residenti sono spaventati e chiedono di chiudere l’accesso alla parte alta delle mura, cui si arriva attraversando il giardino Sacco e Vanzetti. "Un paio di pomeriggi fa – riferiva ieri una signora che abita nella zona delle ex carceri – ero qui a passeggio con il cane e ho visto due ragazzi che stavano trafficando con dei mattoni all’interno dei giardini Sacco e Vanzetti. Quando mi hanno visto se ne sono andati".

In effetti anche dentro la cella si trovano dei mattoni, prova del fatto che l’atto vandalico non è stato un episodio isolato. "Non è certo la prima volta che accade – riferisce un altro residente in via Bersaglieri – qui sotto viene lanciato di tutto: dalle bottiglie alle lattine, per questo non posteggiamo più sotto le mura". Già in passato alcuni residenti avevano chiesto di chiudere il ballatoio, ormai fortemente imbrattato di scritte e spesso colmo di rifiuti e bicchieri gettati a terra. C’è anche chi chiede l’installazione di telecamere, visto anche il continuo abbandono di rifiuti in strada: proprio qui due giorni fa è stato lasciato un maxi frigorifero accanto ai bidoni della differenziata.

Certo sarebbe un peccato non poter più godere di un panorama mozzafiato su una parte importante della città, ma, come emerso ancora una volta ieri, la situazione è divenuta a dir poco pericolosa.

Sara Ferreri