Pietro Bologna in campo per la Lega: "Abbiamo basi solide su cui costruire"

14 ago 2025
REDAZIONE ANCONA
La Lega Marche ha annunciato la candidatura di Pietro Bologna (foto) alle prossime elezioni regionali del 28 e 29 settembre, come indipendente nella lista a sostegno del presidente Francesco Acquaroli. Classe 1956, medico specializzato in Chirurgia d’urgenza e Pronto soccorso, vive a Jesi, dove dal 2003 ricopre il ruolo di direttore sanitario del Centro Medico Polispecialistico "Fausto Coppi". E’ attivo come medico del lavoro competente in ambito aziendale e sanitario. Dal 2005 è anche consulente del Cnr (Consiglio Nazionale delle Ricerche) per l’Istituto Ismar di Ancona.

"Credo nella continuità di un lavoro serio, concreto e orientato al bene comune - afferma Bologna -. La nostra regione ha affrontato sfide difficili, ma oggi abbiamo basi solide su cui costruire. Ora serve energia nuova e capacità di ascolto. Per questo ho deciso di metterci la faccia". Aggiunge: "Mi candido per dare voce a chi troppo spesso resta inascoltato: a chi fa impresa, a chi cerca lavoro, a chi attende mesi per una visita specialistica. Mi candido perché la politica può ancora essere pulita, vicina, concreta e vera, con il coraggio delle idee e la forza della comunità" aggiunge.

"Diamo il benvenuto nella nostra squadra al dottor Pietro Bologna", dichiara Giorgia Latini, segretario regionale della Lega Marche.

