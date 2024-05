Pietro Coletta nuovo responsabile della Chirurgia generale

Cambio al vertice dell’Unità Operativa di Chirurgia Generale della Clinica Villa Igea di Ancona. Alla guida del reparto è stato nominato il dottor Pietro Coletta, in servizio dal mese di maggio, che sostituisce il collega Martino Zucchella, ora facente parte dello staff della Chirurgia Generale del Policlinico Abano di Abano Terme, altra struttura sanitaria del network cui appartiene la Casa di Cura di via Maggini, dove ha l’incarico di responsabile della Chirurgia d’urgenza e metabolica. Coletta proviene dalla Clinica Chirurgica Generale e d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche. Il dottor Coletta, anconetano, classe 1980, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Chirurgia Generale all’Università Politecnica delle Marche. Lo specialista ha partecipato a numerosi corsi teorico-pratici, in particolare sulla patologia tiroidea, di parete addominale e alla Scuola ACOI di Alta Formazione in Chirurgia Colo-Rettale e ha inoltre conseguito il certificato di training come chirurgo alla consolle per utilizzare il robot chirurgico da Vinci Xi.