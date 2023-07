Pievalta festeggia 20 anni con il "Miglior Vino Bianco d'Italia 2023"

MAIOLATI SPONTINI

Ha festeggiato i 20 anni con un grande risultato l’azienda agricola biodinamica Pievalta: il riconoscimento della rinomata Critica Enologica riscosso dal Verdicchio dei Castelli di Jesi San Paolo come "Miglior Vino Bianco d’Italia 2023". Venerdì sera Pievalta ha organizzato un evento culturale con la messa in scena dello spettacolo "Dalla Semina a al Cielo, vita e pensieri di Gino Girolomoni, padre del Biologico", a cura del Teatro Urbano dell’Università degli Studi di Urbino con lo scopo di "celebrare con clienti, ristoratori, consumer, giornalisti e amici il riconoscimento di ‘Miglior Vino Bianco d’Italia 2023’". È stato scelto Gino Girolomoni, lungimirante contadino e comunicatore marchigiano, e ‘padre’ universalmente riconosciuto del biologico in Italia. "Girolomoni – spiegano da Pievalta – è stata sempre una figura carismatica di riferimento anche per la nostra realtà che sin dagli albori si è riconosciuta nella cultura della sostenibilità perseguendo poi come realtà biodinamica". Venti anni di questa preziosa realtà biodinamica, festeggiati come si deve anche "nell’annata peggiore per l’agricoltura biodinamica"