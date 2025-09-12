Pif, una maratona per la fisarmonica

Il Premio internazionale della fisarmonica in corso sta infiammando Castelfidardo. Record di pubblico in piazza della Repubblica per Enzo Avitabile all’insegna del ritmo e delle vibrazioni con i Bottari di Portico. Il sindaco Roberto Ascani l’ha ringraziato pubblicamente: "Grazie per avere omaggiato 50 anni di storia e tradizione della fisarmonica nella maniera più naturale possibile: usando parole di pace e fratellanza dei popoli. La canzone ’Canta Palestina’ introdotta dall’organetto e il tuo appello alla coscienza prima ancora delle bandiere rimarranno scolpiti nei nostri cuori".

La terza giornata del Pif oggi annuncia un’autentica maratona musicale: Castelfidardo si trasforma in un palcoscenico diffuso, con concerti ad ingresso gratuito che si susseguono da mezzogiorno fino a notte fonda, in un continuo intreccio di linguaggi, generi e atmosfere. Si parte a mezzogiorno in piazza della Repubblica con il talentuoso Duo Bugari: energia, precisione tecnica e sintonia contagiosa per un repertorio capace di viaggiare tra classico, contemporaneo e popolare.

Il pomeriggio prosegue alle 17, sempre nella piazza centrale, spazio al concerto Cooperfisa che vede protagonisti giovani interpreti legati ad una delle realtà liutaie più radicate del territorio. Contestualmente, al Museo della Fisarmonica di via Mordini, si svolge la cerimonia di donazione di un pregiato modello Hohner, accompagnata da una breve relazione a cura del direttore Alessandro Mugnoz sul rapporto tra Italia-Germania nell’ambito della produzione e della cultura fisarmonicistica. Alle 18 all’auditorium San Francesco irrompe il carisma internazionale di Radu Ratoi, enfant prodige ormai consacrato nei teatri di tutto il mondo: vincitore di oltre 60 premi, l’artista moldavo trascina la fisarmonica oltre i confini tradizionali, reinventando grandi classici con intensità e originalità.

A seguire, alle 19 nel Salone degli Stemmi, spazio all’eleganza di Andrea Coruzzi: un recital che intreccia Rossini, Verdi, Bizet e Liszt con prime esecuzioni assolute, inclusa una composizione inedita di Cesare Chiacchiaretta per la fisarmonica Matrix. Un evento che unisce radici classiche e innovazione sonora. La sera è all’insegna del grande jazz: in prima nazionale assoluta, alle 21.30 in piazza della Repubblica, la visionaria fisarmonica di Simone Zanchini incontra la potenza della Italian Jazz Orchestra, diretta da Fabio Petretti.

La giornata si chiude alle 22.30, ancora in piazza, con il Tradplus Duo: Andrea Capezzuoli e Mattia Console conducono il pubblico in una festa collettiva tra valzer, mazurke, bourrées e saltarelli. Il Pif chiude domenica e domani è in calendario un’altra raffica di eventi speciali e originali, tra cui la conferenza internazionale di illustrazione della documentazione (alle ore 11 nel salone degli Stemmi) che confluisce nel dossier per la candidatura della fisarmonica nel patrimonio Unesco con i consulenti e i tecnici che stanno curando il progetto.