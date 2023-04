Pinacoteca: aperture straordinarie per ammirare i tanti capolavori

Aperture straordinarie in occasione delle festività per la Pinacoteca di Ancona. Straordinarie come molte delle opere che vi sono esposte, e che meritano di essere viste, e riviste. Lunedì il museo sarà aperto dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; martedì 25 dalle ore 10 alle 19; l’1 e il 4 maggio dalle ore 10 alle 19. Tutte occasioni per ammirare una delle collezioni più importanti delle Marche, con capolavori assoluti fra i quali sono da citare almeno la stupenda Pala Gozzi di Tiziano Vecellio, prima opera firmata e datata dal Maestro veneziano, la Madonna con Bambino di Carlo Crivelli e la Pala dell’Alabarda di Lorenzo Lotto, nota anche come ‘Sacra conversazione’.

Sede della Pinacoteca è dal 1973 lo storico palazzo Bosdari di via Pizzecolli, al quale si è recentemente aggiunto un nuovo corpo di fabbrica (Palazzo Bonomini) che ha permesso la stesura di un racconto artistico che alterna antico, moderno e contemporaneo.

La collezione ripercorre la storia artistica della regione dal medioevo ad oggi, ospitando opere di Sebastiano Del Piombo, Andrea Lilli, il Guercino, Francesco Podesti e molti altri. C’è poi un’importante collezione del ‘900, con opere di Bartolini, Bucci, Cagli, Trubbiani, Cucchi e altri artisti contemporanei legati in gran parte alla storia del prestigioso Premio Marche.

Restando in tema d’arte, giovedì alla Galleria Puccini in via Matteotti è stata inaugurata la mostra di Roberto Moschini ‘Il Kamasutra al tempo del Coronavirus – Covid-19’. Introdotta dal direttore accademico Michele Capuani, la presentazione si è svolta alla Poliarte di Ancona, che ha raccolto l’eredità didattica e culturale del Centro Design CNIPA, dove Moschini ha svolto una pluridecennale attività di docenza, ricordata dall’allora direttore Giordano Pierlorenzi.

Il curatore Francesco Maria Orsolini ha richiamato i tratti principali dell’attività artistica di Roberto Moschini, esploratore instancabile di suggestioni visive nello spazio e nel tempo, ricercatore appassionato di quei tratti comuni che caratterizzano i miti e le cosmogonie, nelle fasi più arcaiche della civiltà e alle più diverse latitudini del pianeta. La mostra chiuderà il 20 maggio (orario: dal mercoledì al sabato, 17 – 19.30).