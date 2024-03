Pinacoteca e musei. Gestione affidata a una cooperativa

Gestione della pinacoteca e dei musei, affidato ancora all’esterno il servizio per un costo di quasi 36mila euro per due mesi e mezzo. Il responsabile del servizio cultura e turismo-Ufficio Unesco ha affidato alla cooperativa sociale Opera di Urbino la gestione dei siti museali e culturali e del servizio di informazioni turistiche della città di Fabriano. È stata vagliata una soluzione "che possa essere sostenibile economicamente – si legge nella relativa determinazione del dirigente – e che sia in grado di rispettare gli standard minimi previsti dalla normativa vigente in considerazione dell’esiguità di risorse finanziarie, che non consente una programmazione sul triennio". Una soluzione temporanea "al fine di garantire la continuità dei servizi relativi al museo della Carta, pinacoteca comunale Molajoli, museo del Guelfo e Oratorio della Carità almeno fino al 31 maggio e nelle more dell’individuazione di una modalità di gestione". Alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta sono state esaminate proposte e affidato il servizio. sa. fe.