Pinacoteca e museo carta aperti e biglietto unico

Aperture straordinarie oggi alla Pinacoteca e al museo della Carta e della Filigrana. Dopo il buon riscontro di pubblico e turisti del ponte del 25 aprile, quando il museo della carta ha venduto 2.500 biglietti e oltre 500 la pinacoteca Fabriano si apre alle visite he in questo fine settimana. Museo della carta e pinacoteca Molajoli saranno aperte mattina e pomeriggio e permetteranno a molti di scoprire l’arte e la storia locale ma anche partecipare ai laboratori sulla carta. Inoltre dopo mesi di chiusura hanno riaperto, a sorpresa, i Giardini del Poio, un angolo storico, di Fabriano, tra palazzo del Podestà e la pinacoteca Molajoli. Resta invece chiuso al momento l’Oratorio della Carità per mancanza di fondi in bilancio. Con la variazione di bilancio approvata giovedì in consiglio comunale, però, a breve sia l’Oratorio della Carità che il Museo Guelfo (ospita le opere di De Chirico) potrebbe riaprire i battenti. Anche oggi sarà in vigore il biglietto unico.