Pinacoteca e museo Diocesano: alla scoperta delle ricche collezioni

Musei aperti anche di notte oggi in città con eventi e mostre a tema e musica dal vivo. In particolare piazza Papa Giovanni Paolo II regalerà la possibilità di visite in notturna della Pinacoteca civica Molajoli e del Museo diocesano. "Saranno aperte – spiegano dal Comune - le porte delle collezioni museali anche di sera per animare la bellissima piazza su cui si affacciano. Il Comune e la diocesi Fabriano Matelica sposano l’iniziativa ‘Notte dei musei 2023’ parte della XV edizione di Grand Tour Musei 2023, XV edizione dell’appuntamento che porta alla scoperta del patrimonio culturale conservato nei musei della nostra regione attraverso un ricco programma di iniziative". La Pinacoteca farà orario continuato dalle 15 alle 2: saranno offerte delle visite guidate a tema dal titolo "Il potere delle immagini", un percorso alla scoperta delle iconografie che caratterizzano le opere della collezione a cura delle guide della Pinacoteca e partenza visite alle 21.30 e 22.15 (gradita la prenotazione).

Al Museo diocesano sarà possibile conoscere la collezione e le iconografie mariane delle opere accompagnati in questa visita da un musicista che animerà le sale. Il museo diocesano rimarrà aperto dalle 15 fino alle 23. Solo oggi in esclusiva, una mostra sulla figura della Madonna nell’arte attraverso i secoli. "Il potere delle immagini" invita il visitatore a ricercare nei volti della Madonna le storie di un popolo e di un territorio". Dalle 21 alle 23, la visita sarà accompagnata dal suono dell’arpa della maestra Maria Chiara Fiorucci. Biglietto: 1 euro.