Pincio, i bagni dell’orrore Rifiuti e resti di bivacchi

di Giuseppe Poli

Il Pincio è un luogo frequentatissimo dagli anconetani: ai piedi dello storico muraglione di fortificazione della Lunetta di Santo Stefano, infatti, ci sono un campo da calcio molto amato dai ragazzi di Ancona, una pista di pattinaggio utilizzata spesso anche dai bambini che imparano ad andare in bicicletta o in monopattino.

E poi il parchetto dei giochi, da una vita punto di attrazione irresistibile per i più piccoli: si parcheggia l’auto a pochi passi e si fanno sfogare e giocare i bambini in un luogo attrezzato e provvisto di panchine, facilmente controllabile e sicuro. A pochi metri, sul belvedere, sorge il monumento alla Resistenza che poi digrada verso via Veneto e la cancellata delle vele al vento attraverso numerose lastre a memoria.

Lì a fianco, a pochi metri, ci sono i bagni pubblici, ornati su un lato con colorati murales destinati ai più piccoli. Ma i bagni, purtroppo, sono assolutamente inagibili: da una parte un pannello ricopre il wc, dall’altra ci sono i resti di un bivacco, una coperta, scatolette di cibo, forse per cani o per gatti, e ovviamente in entrambi i locali sporcizia e scritte sui muri.

Non sarebbe proprio possibile portare un bambino lì a fare pipì, in mezzo all’orrore, il bagno pubblico è tale solo di nome ma non di fatto: nelle scorse settimane, infatti, è stata segnalata la presenza di senzatetto che nel fabbricato una volta adibito a gabinetto hanno trovato un ricovero. E’ un fenomeno frequente, in città, in questo periodo: sono stati segnalati bivacchi in tante altre zone, dall’ex Lancisi all’ascensore del Passetto, al parcheggio degli Archi e altrove. Eppure la zona è frequentatissima, non solo da proprietari di cani che portano il proprio animale a fare una sgambata e i propri bisogni, ma anche e soprattutto da genitori e nonni che accompagnano i bimbi a giocare e a fare una passeggiata. Assolutamente normale che in queste circostanze si possa aver bisogno di un bagno pubblico. Ma quello del Pincio è decisamente off limits e versa in tali pessime condizioni da molto tempo, nonostante le rassicurazioni giunte invano negli anni scorsi dall’amministrazione comunale.

