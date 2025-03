Pincio, il ritorno dei cinghiali. Cancello ancora in restauro e rifiuti lasciati ovunque

Sacchi dell’immondizia lasciati fuori dai cestini e la cancellata su via Veneto tolta da settimane perché è in restauro. Potrebbero aver contribuito all’arrivo del grosso cinghiale che martedì, nel tardo pomeriggio, ha spaventato i fruitori del parco del Pincio. Erano le 18 quando è stato visto arrivare dal verde, dirigersi poi verso i giochi dei bambini e poi costeggiare anche la pista di pattinaggio per poi proseguire verso la Cittadella. Non ha aggredito nessuno ma la sua presenza ha intimorito chi era presente con i figli e il cane al seguito. La vicinanza di certi animali selvatici è determinata spesso anche dalla ricerca di cibo facile oltre che dalla fuga dai lupi sempre più presenti nelle campagne attigue.

Ieri mattina non c’era traccia dell’ungulato ma alcuni residenti si interrogavano se predisporre delle recinzioni e ripristinare l’opera d’arte che funge da cancello possano fare da deterrente. Il cancello, o meglio "Vele al vento" per chiamarlo con il suo nome d’arte, è un’opera in ferro battuto realizzata dalla scultrice Giovanna Fiorenzi (detta Giò), nativa di Osimo e venuta a mancare nel 2020. E’ stato composto da rottami di ferro, messi insieme per simboleggiare la distruzione che la guerra ha portato e la lotta per la libertà in un parco dove c’è anche il monumento alla Resistenza. "Erano dieci anni che non si metteva mano al cancello – spiega l’assessore ai parchi Daniele Berardinelli – lo abbiamo portato dal fabbro di Porta Santo Stefano a restaurare". Il suo restyling dovrebbe essere a buon punto perché lunedì è stato trasferito per la sabbiatura e zincatura. Presto le vele torneranno al loro posto. Il cancello di sera veniva sempre chiuso.

La presenza dei cinghiali al parco del Pincio non sono una novità. Anche nel 2023 sono stati avvistati, addirittura in branco e in pieno giorno, che scorrazzavano nell’area dove si trovano i giochi per i bambini per poi arrampicarsi fino alla collinetta dove c’è il monumento alla Resistenza. Il Comune ha due gabbie fisse per la loro cattura ma attivarle ha dei costi e anche la Regione, è stato più volte ribadito, dovrebbe contribuire a regolarizzare le catture che, in centro abitato non possono avvenire con i selettori armati di fucile. Da mesi ormai in città vengono avvistati gli ungulati che passano indisturbati senza aggredire nessuno. Il problema può però sorgere se attraversano le strade con i veicoli in corsa.