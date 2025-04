Pineta del Passetto . Si ritorna agli anni Trenta

Alberi sradicati dalla furia del vento durante le feste di Natale, al via ieri mattina i lavori di recupero alla pineta del Passetto. Oltre agli interventi sulle piante sarà importante il ripristino della ghiaia anche nei pressi dell’area giochi. Le opere, dal costo di 40mila euro, prevedono l’eliminazione delle ceppaie di 25 alberi caduti, garantendo la salvaguardia dei sottoservizi presenti sotto il tappetino e la ghiaia. Previsto l’abbattimento di 3 alberi irrimediabilmente danneggiati, poi si procederà alla messa a dimora di 36 nuove piante, già adulte, in sostituzione di quelle rimosse e a ulteriore integrazione dell’area.

Le opere prevedono, inoltre, la stabilizzazione del terreno che si presenta dissestato e fangoso, mediante livellamento, fornitura e messa in opera di nuova ghiaia. "Metteremo a dimora altre nuove piante – annuncia l’assessore con delega al Verde, Daniele Berardinelli – nello specifico le Celtis Australis, ben 8 esemplari. Si tratta di piante più resistenti al vento che sistemeremo tra le panchine, recuperando così una immagine tipica del Passetto degli anni ‘30. La durata presunta dei lavori è di 30 giorni salvo sospensioni per causa legata al meteo, ma confidiamo che già per Pasqua sarà possibile rendere disponibile al pubblico buona parte della pineta del Passetto, anconetani e turisti. A margine di questo intervento stiamo valutando l’installazione di alcuni punti luce a terra nella zona del chiosco bar per migliorare anche la fruizione serale dell’area".