Pineto e Cesena, gennaio da brividi. Sul campo di Gubbio il punto è d’oro

In tempo di vacche magre un pareggio in trasferta è un punto d’oro. Così è quello conquistato dall’Ancona sul campo di Gubbio, rafforzato da diversi perché: prima di tutto perché interrompe una mini serie negativa. Giunge, infatti, dopo due sconfitte consecutive e se da un lato non inverte il misero trend infilato dall’Ancona nelle ultime sette partite, con un pari, due sconfitte, un altro pari, altri due ko e, infine, l’ultimo 0-0 del Barbetti – tre punti in sette gare dopo la vittoria sulla Recanatese –, dall’altro evita la terza sconfitta consecutiva in un mese durissimo, che vedrà i dorici affrontare domenica prossima la trasferta di Pineto e quindi la gara in casa contro la corazzata Cesena. Un gennaio da brividi. Ma è d’oro anche perché, al di là del punto, che non permette all’Ancona di evitare di scivolare in zona playout a causa del successo della Vis Pesaro, mostra una squadra con una ritrovata vitalità, capace di confezionare, nella ripresa a Gubbio, tre nitide occasioni da gol, con Spagnoli, Energe e Moretti, tra cui un mezzo gol, quello dell’esterno napoletano, con il salvataggio di Tozzuolo effettuato forse oltre la linea di porta, le immagini televisive non permettono di chiarire. Quella di Gubbio è un’Ancona che mette in campo vitalità, energie, intensità per tutti i 90’, forse anche eccessivamente, visto il rosso sventolato a Clemente a una decina di minuti dalla conclusione della sfida, rosso che impedirà al terzino destro di essere in campo domenica prossima a Pineto. Infine c’è di buono anche che l’Ancona soffre, negli ultimi minuti, ma non sbanda, si affida ai tre centrali per mantenere solidità nel reparto arretrato, ma anche alla parata decisiva di Perucchini che salva il risultato a pochi minuti dal termine. Pari giusto, in fin dei conti, ma conquistato con i denti e con il cuore, come i tifosi avevano chiesto alla squadra sabato pomeriggio: gli applausi della curva ospiti a Gubbio a Gatto e compagni a fine partita ne sono la testimonianza. Ma in classifica, come detto, il punto non cambia nulla, la situazione resta estremamente critica. Servono punti, continuità di risultati, serve invertire la rotta, servono due innesti che cambino il peso specifico di questa rosa. Se infatti i quattro innesti di gennaio – Mondonico, Prezioso, Moretti e Giampaolo – hanno certamente portato maggiore qualità in casa biancorossa, dall’altro, almeno in attacco, sembrano non averne aggiunta abbastanza: l’Ancona segna poco, al di là della qualità che è capace di esprimere da solo il bomber Spagnoli, che sacrificandosi per tutta la partita in quasi ogni zona del campo, finisce spesso per arrivare alla conclusione senza la necessaria lucidità. Quella che dovrebbero avere i suoi compagni di reparto che, invece, continuano a sprecare occasioni. All’Ancona serve maggiore peso specifico in attacco e serve il prima possibile: a questo dovrà pensare al più presto il direttore sportivo Francesco Micciola. Intanto in settimana arriverà Tony Tiong.

g. p.