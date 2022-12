Pinguini in marcia al CineMuse

Al CineMuse, la sala cinema allestita al Ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, prende il via la rassegna ‘Cineragazzi’, legata tradizionalmente al periodo festivo. Il primo appuntamento, domani pomeriggio alle ore 18, è con il film di animazione ‘La marcia dei pinguini’ di Luc Jacquet. Il 14 gennaio si potrà vedere ‘Phantom boy’ di Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol, mentre il 4 febbraio sarà la volta del film ‘Principi e principesse’ di Michel Ocelot. Ogni anno in Antartide migliaia di pinguini imperatori devono migrare in un territorio particolare, l’unico con le condizioni climatiche adatte alla nascita e al primo sviluppo dei loro piccoli. Questo documentario segue una colonia, dal momento dell’aggregazione a pochi passi dall’oceano al luogo deputato al parto, lungo un percorso di incredibile lunghezza. L’intero ciclo dura mesi, i pericoli sono innumerevoli, e la selezione naturale durissima. Terminata la prima marcia, che ha già mietuto le sue vittime, le femmine depongono l’uovo e lo affidano alle cure del maschio, che deve tenerlo al riparo e al caldo col proprio corpo per due mesi, durante i quali la madre riprende la marcia, verso l’oceano e il cibo. Il loro ritorno coincide con la nascita del piccolo: mentre le femmine li curano, i maschi marciano per cercare a loro volta il cibo, dopo un digiuno di mesi al gelo.