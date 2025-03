"Pini abbattuti nella residenza anziani per problemi legati alla sicurezza"

Pini abbattuti, la Fondazione Città di Senigallia fa chiarezza. "Rispetto all’abbattimento dei 22 pini appartenenti alla specie protetta ’pinus pinea’, posti nel giardino dove la Fondazione gestisce la Residenza Protetta per Anziani occorrono alcune precisazioni per fugare dubbi, illazioni e critiche apparse sui social – spiega il commissario Corrado Canafoglia -. Il 24 ottobre scorso, uno di questi pini si sradicava dal suolo schiantandosi contro la scala di emergenza della Palazzina Sud, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. L’Agronomo Mario Gagiottini, da noi incaricato, dopo ripetuti sopralluoghi effettuati nei mesi di ottobre, dicembre 2024 e gennaio 2025, ha rilevato la necessità di abbatterne 22 pini dei 33 presenti, piantati alcuni a ridosso di Via Cellini ed altri tra le due palazzine dell’Ente ed il Monoblocco Ospedaliero. L’intera operazione di messa in sicurezza dell’area ha un costo di 45mila euro e la Fondazione versa in difficoltà economiche pertanto si invitano tutti coloro che fossero interessati a collaborare al mantenimento del sistema arboreo in quel punto della città a partecipare fattivamente con donazioni economiche."