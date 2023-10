Pini di via Garibaldi, il Consiglio di Stato dice no alla sospensiva

Sono due i ricorsi al Tar firmati da nove cittadini per evitare l’abbattimento di ventitré pini in viale Anita Garibaldi. Il tratto di strada fa parte del secondo stralcio di lavori, che prevedono la realizzazione del manto stradale e dei sottoservizi, oltre al marciapiede e a una pista ciclabile, come già effettuato nel tratto compreso tra via Capanna e via Mercantini. Viale Anita Gariabaldi è un’arteria fondamentale, da anni diventata impercorribile per via degli smottamenti causati dalle radici degli alberi. Sabato, il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di istanza cautelare monocratica e ha fissato per il 9 novembre l’udienza per discuterla in sede collegiale. Intanto, l’abbattimento continua per consentire l’inizio dei lavori. "Necessità di ovviare in ogni caso a situazioni di pericolo per la collettività". Si tratta di un intervento realizzato con i fondi del Pnrr per cui, come avvenuto in precedenza anche al Tar, si è dovuto tenere conto anche dei tempi. Il Consiglio di Stato ha aggiunto anche le problematiche che riguardano l’incolumità: meno di un anno fa, forse a causa del vento, un grosso pino si era appoggiato su un’abitazione tra viale Anita Garibaldi e via Gramsci, demolendone la recinzione, ma fortunatamente senza causare danni alle persone. Sempre più numerose, invece, le cadute da parte di centauri, ciclisti e pedoni per via degli smottamenti. A soccorrere in passato un’anziana caduta in bicicletta era stato anche l’ex ct della nazionale azzurra, Roberto Mancini. L’inizio dei lavori in viale Anita Garibaldi, che si sono protratti più del previsto, aveva fatto tirare un sospiro di sollievo ai tanti senigalliesi che ogni giorno percorrono la strada: il primo tratto è stato riaperto, per garantire il regolare flusso delle auto, in concomitanza dell’inizio della scuola.

si. sa.