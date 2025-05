"Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII", domani sul grande schermo del Gabbiano di Senigallia

Visto il successo ottenuto, prosegue nelle sale la programmazione di ‘Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII’, l’iconico film concerto proposto nella nella nuova versione restaurata in 4K e Dolby Atmos. Nella nostra provincia lo si potrà vedere domani (ore 21.15) al Gabbiano di Senigallia. Ambientato tra le rovine dell’antico anfiteatro romano di Pompei, questo film unico e immersivo cattura i Pink Floyd in un concerto intimo, senza pubblico. Girato nell’ottobre del 1971, è stato il primo concerto live mai realizzato a Pompei, e include brani fondamentali della band. Le spettacolari riprese amplificano la magia dell’esibizione. Il film include anche rare immagini dietro le quinte della band al lavoro su "The Dark Side of the Moon" agli Abbey Road Studios.