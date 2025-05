Pino crolla al parco su una panchina

Albero secco e non curato e potato crolla e finisce su una panchina del parco degli Ulivi a Collemarino. Il fatto, con ogni probabilità, si è verificato nel corso dell’altra notte e quindi, fortunatamente, non c’era nessuno seduto su quella panchina, altrimenti l’episodio avrebbe rischiato di provocare feriti. La pianta in questione, un pino, era ammalorata da tempo e probabilmente non ha retto magari al vento o alla pioggia dei giorni scorsi finendo con il provocare il cedimento delle sue radici fino a crollare addosso a quella panchina. Il fatto è stato subito segnalato al Comune che da mesi sta cercando, non senza difficoltà, di limitare i danni del verde pubblico. Non siamo di fronte a qualcosa di simile a quanto accaduto nei mesi scorsi alla pineta del Passetto, ma è l’ennesimo segnale che la manutenzione del verde in aree di competenza comunale è fondamentale. Il parco degli Ulivi, inoltre, avrebbe bisogno di altri interventi di manutenzione abbastanza urgenti. In particolare una staccionata completamente distrutta che è stata al centro di una mozione finita in consiglio comunale a inizio anno e che ancora non è stata sostituita.