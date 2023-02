Il maestoso pino d’Aleppo di piazza Nuova è in buone condizioni e non va ritoccato per la sua presenza ingombrante sull’area perdonale. E’ l’unico albero monumentale d’Italia pubblico di Osimo. Nei giorni scorsi il Comune ha fatto svolgere delle verifiche sulle condizioni statiche del pino e del suo gemello adiacente, che è più piccolo e senza quel grandioso ramo che sfiora la pavimentazione della balconata di piazza Nuova. A seguire da vicino le operazioni il consigliere comunale Tommaso Spilli.