Pino si spezza al cimitero ebraico: paura e danni

Tragedia sfiorata al cimitero ‘Le Grazie’, un pino secolare si spezza, chioma e rami danneggiano mura e alcune cappelle. È il quarto albero caduto nell’ultimo mese: il primo, a causa del forte, si era spezzato e si era ‘appoggiato’ sopra il tetto di un’abitazione di viale Anita Garibaldi, fortunatamente senza danni. Il secondo è caduto in viale Leopardi, la notte in cui il Misa ha rischiato di esondare, mentre il terzo, il giorno dopo a Marzocca. Ieri mattina ad accorgersi dell’accaduto, sono stati alcuni addetti alla sepoltura che hanno notato l’albero che, dal cimitero ebraico, ha raggiunto anche le mura e una parte del cimitero centrando in pieno alcune cappelle. Quando l’enorme tronco si è spezzato, non c’erano fortunatamente persone nelle vicinanze. Alcune tombe sono state completamente sotterrate dalla chioma e dai rami, le stesse che insieme al tronco hanno ridotto a calcinacci alcune parti delle cappelline e delle mura. Un altro problema per il cimitero delle Grazie che ormai da anni, versa in uno stato di degrado. L’impalcatura all’ingresso è fatiscente, così come le reti che la circondano e i rifiuti che a causa del vento sono finiti sotto l’impalcatura. Non va meglio la parte delle tombe monumentali: la strada sterrata e le buche rendono difficile il percorso, ma anche lì, alcune cappelle sembrano abbandonate. Anche l’incuria del verde era finita più volte sotto i riflettori: in più occasioni era stata fatta notare l’erba alta che a volte non consentiva di raggiungere le cappelle più decentrate. Il cimitero ‘Le Grazie’ è finito più volte nel mirino dei ladri che hanno rubato anche cimeli lasciati nelle cappelle o appesi nelle tombe. Negli ultimi anni, a rappresentare una problema è stata la mancanza di nuovi loculi ora in fase di realizzazione, ma anche ‘l’affollamento’ dell’obitorio del cimitero che, prima della realizzazione delle case funerarie da parte delle onoranze funebri, a causa delle problematiche dell’obitorio dell’ospedale, spesso si trovava ad ospitare tre salme contemporaneamente non solo non garantendo privacy ai familiari, ma anche obbligandoli a fare turni per fare visita al proprio defunto.