Pinocchio e altri personaggi: un tris di teatro per ragazzi

Triplo appuntamento con il teatro per ragazzi ad Ancona e provincia. Nel capoluogo la stagione del ‘Canguro’ ospita allo Sperimentale (ore 18) ‘Secondo Pinocchio’ della Compagnia Burambò. Pinocchio, legato al collo da una catena, ulula come un cane. Il burattinaio lo libera ricordandogli che la scena che lo vede braccato dal contadino è stata tolta dal copione. Dal principio si chiarisce quale sarà la cifra dello spettacolo: la finzione è scenicamente dichiarata. Questo permetterà al protagonista di vivere una relazione giocosa e spontanea con gli animatori. Pinocchio decide di raccontare alcune parti della sua storia e di rappresentarne altre, usando come controfigura una marionetta di legno, che nascerà in una delle prime scene, quando il falegname Geppetto, creerà il suo straordinario figliuolo, già dispettoso e pieno di vita.

La stagione curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata propone al Teatro Moriconi di Jesi una doppia recita (ore 11 e ore 17) de ‘Il mondo di Oscar’, produzione di Francesco Mattioni e Silvano Fiordelmondo, quest’ultimo protagonista assoluto in scena insieme a meravigliosi giocattoli di latta animati. Le scene, curatissime e colorate, sono di Marina Montelli. Gli animali fanno parte della collezione di giochi di latta del Teatro Pirata. Protagonista è Oscar, un sognatore che vive in una specie di circo dove i suoi giochi a molla, a spinta e a corda prendono vita per raccontare brevi storie e strabilianti numeri di destrezza, in una affascinante giostra dove animali, motoristi pazzi e altro ancora si alternano sulla pista di un circo in miniatura.

All’Auditorium San Rocco di Senigallia (ore 17) va in scena ‘Storie con le gambe per orecchie in partenza’, di e con Lucia Paolozzi, una produzione Teatro Giovani Teatro Pirata. C’è un filo che lega uomini e donne nati in luoghi lontanissimi a migliaia di anni di distanza. E’ un filo fatto di storie, che viaggiando sulle loro gambe si scoprono ogni volta diverse e simili al tempo stesso, come i volti di un nonno e un nipote, come si assomiglia la pelle delle genti del mondo sotto i vestiti e dietro i pensieri. Lo spettacolo è una scatola di racconti, che nel tempo si svuota e si riempie, cambia e cresce.