Pio e Amedeo, che show al Teatro delle Muse

Un ‘Felicissimo Show’ al Teatro delle Muse di Ancona. È quello della coppia composta da Pio e Amedeo, pronti domani stasera (ore 21) a travolgere il pubblico dorico con la loro comicità un po’ sgangherata e sempre sopra le righe ma sicuramente ‘efficace’. I due, dopo il grande successo ottenuto con ‘Felicissima sera’, lo show che li ha visti protagonisti su Canale 5, hanno deciso di portare quell’esperienza sui palcoscenici dei teatri italiani. Il nuovo spettacolo raccoglie così l’eredità dello show televisivo, ma non solo. Pio D’Antini e Amedeo Grieco, questi i nomi dei due comici, lavorano insieme dagli inizi del 2000. Nel 2004 debuttano in televisione sulla rete locale pugliese Telefoggia con la trasmissione "Occhio di Bue" e successivamente arrivano a Radionorba e Telenorba. Dopo una piccola parentesi su Rai 2, passano a Mediaset collaborando prima con il laboratorio di Zelig e debuttando poi con "Le Iene" programma che li ha portati al successo grazie ai personaggi degli "Ultras dei Vip". Nel 2016 sbarcano su Italia Uno con "Emigratis", trasmissione arrivata alla terza edizione, dove Pio e Amedeo sono i protagonisti assoluti insieme ai vip che prendono di mira. Nel 2018 il duo ha girato l’Italia con lo spettacolo "Tutto fa Broadway", registrando una lunga serie di tutto esaurito e chiudendo con il loro debutto al Mediolanum Forum di Assago.

L’anno successivo la carriera dei due comici gode di un’ulteriore salto in avanti, visto che sono ospiti nientemeno che del Festival di Sanremo. Sulla scia di quella partecipazione, Pio e Amedeo si esibiscono nei principali teatri italiani con il loro nuovo spettacolo, che mando a dirlo nel titolo sfrutta un gioco di parole: ‘La classe non è qua’. La nuova avventura ‘live’ della coppia è destinata a ripetere i trionfi televisivi. Basti ricordare che "Felicissima sera" a fruttato a Pio e Amedeo oltre il 27 per cento di share, con picchi di oltre il 29 per cento, che equivale a 5.549.000 milioni di telespettatori. Un vero fenomeno di costume, direbbe qualcuno. Ma cos’è ‘Felicissimo Show’? Due ore filate di racconti, canzoni, battute, rigorosamente politically uncorrect, sul fil rouge della ‘libertà di parola’. Alla prima romana persino la premier Giorgia Meloni li ha più volte lodati pubblicamente. Tra i ‘progetti per il futuro’ i due hanno citato l’ ‘idea di una serie’, una nuova ‘Felicissima sera’ televisiva nel 2024 e il road movie con Gennaro Nunziante in uscita a Natale.