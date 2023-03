Pioggia, allagamenti e strade chiuse

Ore e ore di pioggia battente, tornano gli allagamenti e anche le frane in città. Nuovamente allagato il sottopasso tra via della Barchetta e via Pieralisi dove l’acqua non è riuscita a defluire ed è tornata in strada anche dai campi. Una situazione che si ripete a ogni pioggia abbondante e segnalata più volte dai residenti. I vigili urbani hanno posizionato delle transenne per impedire il transito di veicoli e pedoni.

Le intense precipitazioni cadute tra martedì e ieri mattina hanno causato un allagamento anche in via Martiri della libertà all’altezza del civico 19. In mattinata è stata chiusa alla viabilità via Tabano in prossimità del fosso e difficoltà si sono registrate anche sulla strada che sale a Mazzangrugno per fango in strada. Una raffica di interventi ieri per i vigili del fuoco del distaccamento jesino, per la polizia locale, la protezione civile e i tecnici della Provincia. In centro abitato, in via Martiri della Libertà l’acqua accumulatasi sul terreno all’altezza del civico 19, ha superato il canale di scolo laterale e invaso la carreggiata. Grazie alla segnalazione dei residenti sono stati allertati i vigili urbani che con gli operai comunali hanno apposto prontamente transenne e cartelli. Ieri pomeriggio il sole ha fatto capolino e portato via le preoccupazioni sul fronte frane e allagamenti.

sa. fe.