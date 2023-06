Pioggia battente, diversi automobilisti in difficoltà Una cascata d’acqua ha inondato la Costa del Borgo

Nel giro di un quarto d’ora l’acquazzone del tardo pomeriggio di ieri ha generato caos e disagi in Valmusone. A Osimo una cascata d’acqua ha inondato la Costa del Borgo e parte del piano terra del maxiparcheggio è stato invaso dall’acqua. Difficoltà per gli automobilisti di passaggio per la Sbrozzola mentre via Flaminia II è rimasta bloccata in direzione centro, con alcune auto in evidente difficoltà che procedevano a passo d’uomo. Completamente allagata la curva dell’hotel in via Fonte Magna e quella del cimitero Maggiore e via Acquaviva è stata invasa da fango, rami e pietre. I vigili del fuoco sono stati impegnati dalle 18 su diversi interventi, una quarantina, a causa di prosciugamenti di cantine e vani ascensori, piccole frane ed alberi pericolanti. Le zone più colpite sono state quelle di Agugliano, Polverigi ed Offagna, soprattutto nelle zone più periferiche letteralmente invase da fiumi di acqua e fango. Nella vicina Camerano è caduta parte di una mura di contenimento in via Repubblica, piombata sull’asfalto. Nessuna persona è rimasta coinvolta fortunatamente. Il lavoro dei pompieri osimani è andato avanti per ore. In azione anche la polizia locale e i gruppi comunali di Protezione civile chiamati a intervenire con urgenza, anche nel filottranese nella zona del torrente.