Pioggia di commenti alla foto della Morani

"Inopportuno", "sconveniente", "inappropriato": questi alcuni commenti che utenti di Facebook, tra cui esponenti dem, hanno postato sotto la foto, in primo piano, pubblicata dall’ex sottosegretaria al Mise ed ex deputata Pd del Pesarese Alessia Morani mentre cena in un ristorante durante le festività; alcuni ‘hater’ hanno criticato l’ex parlamentare anche per aver sfoggiato una "cena di lusso" a fronte dei problemi economici e alimentari di altre persone. Sotto il post si è poi scatenato un dibattito con molti altri utenti che hanno preso le difese di Alessia Morani (lei stessa replica "non sono in un ristorante di lusso...") definendo "sessisti", "pietosi", del tutto "inopportuni" i commenti offensivi.