Pioggia di fondi post sisma: "Segno di civiltà"

"Un segno di civiltà e di rispetto per tutta la nostra comunità". Così il sindaco Daniela Ghergo commenta l’arrivo di 850mila euro di finanziamenti relativi alla ricostruzione post sisma, per sistemare i cimiteri della città e delle frazioni. Ma non è tutto perché sono stati confermati anche i 3,5 milioni di euro per gli interventi di rigenerazione-ricostruzione di parti della città e della frazione di Albacina. "Stiamo parlando – spiega il sindaco Ghergo - della riqualificazione delle aree del centro storico ricadenti tra palazzo Vescovile, palazzo Chiavelli, palazzo Molajoli, piazza Giovanni Paolo II e largo Bartolo da Sassoferrato, della rigenerazione delle vie, delle reti infrastrutturali e dei sottoservizi delle vie che si sviluppano intorno alla chiesa di Sant’Agostino e che riguardano le vie Ramelli e Marconi. Ma anche del recupero storico, funzionale e infrastrutturale del borgo storico di Albacina, della torre civica e delle mura urbiche nelle aree di Piazza XX Settembre, via San Carlo, via del Borgo, via Gaspare Spontini e via del Castello". Gli interventi sui cimiteri e quelli per la ricostruzione-rigenerazione di luoghi significativi della città e delle frazioni ammontano, dunque, a 4.350.000 euro. "Sono progetti e risorse – aggiunge il sindaco - che l’Amministrazione comunale è riuscita a intercettare sia muovendosi tempestivamente, appena insediatasi, sia riuscendo ad avanzare proposte in tempo utile, soprattutto per quel che riguarda l’investimento sui cimiteri. La civiltà e il decoro di una città si manifestano anche con il rispetto per chi non è più tra noi, ma ha fatto parte e ha dato il suo contributo alla nostra comunità". "Si interverrà – spiegano dal Comune – sulle criticità connesse agli effetti del sisma del 2016, le cui strutture verranno recuperate con interventi di ripristino, miglioramento e adeguamento sismico". Gli interventi verranno effettuati nei cimiteri delle Cortine e di Santa Maria, rispettivamente per 155.000 e 495.000 euro, e in quelli di Melano per 65.000 euro, Poggio San Romualdo per 45.000 euro, Cancelli per 20.000 euro e San Donato per 65.000 euro. Risorse che sono incluse nel nuovo stralcio del piano per la ricostruzione delle opere pubbliche, presentato il 3 marzo scorso a Camerino dal Commissario straordinario alla ricostruzione post sisma, e si aggiungono a quelle già stanziate e che finanziano interventi che partiranno entro l’anno. "Per il cimitero di Santa Maria, oltre ai lavori già effettuati, le risorse di questo stralcio si aggiungono a quelle per interventi di prossimo avvio, portando lo stanziamento complessivo a 1.750.000 euro".