Pioggia e vento a Monte Roberto, tiglio abbatte su viale storico, interventi dei vigili del fuoco

Torna a cadere la pioggia e ancora un tiglio si abbatte sullo storico viale di villa Salvati. È accaduto nel primo pomeriggio di ieri, fortunatamente a scuole chiuse, nel giardino della bella villa che ospita l’istituto professionale Cuppari Salvati.

Nelle ore precedenti comunque il viale era ‘popolato’ per l’organizzazione della "festa della trebbiatura" che inizierà giovedì prossimo proprio qui. Già negli anni scorsi dopo la caduta di alcuni tigli secolari, inseguito a forte vento ed acquazzoni, la scuola era rimasta chiusa anche per lunghi periodi, fino all’intervento definitivo di analisi delle piante e messa in sicurezza da parte della Provincia che aveva stanziato mezzo milione di euro. I tigli sono infatti tutelati dalla Soprintendenza come beni monumentali e per questo sono stati oggetto di un intervento che ha previsto un iter lungo e complesso. Ora si attendono nuovi interventi di messa in sicurezza del viale e probabilmente sarà necessaria anche una nuova analisi delle piante rimaste in piedi.

Il maltempo di ieri pomeriggio con la pioggia caduta abbondante ha causato non pochi disagi: diversi gli smottamenti a Jesi e in Vallesina così come gli allagamenti e la caduta di rami in strada. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco del distaccamento jesino impegnati fino in tarda sera ieri su diversi fronti. Non sono mancati anche incidenti, per fortuna non gravi.

sa. fe.