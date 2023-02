Pioggia e vento, prorogata l’allerta Allagamenti e rami spezzati

Pioggia e vento, prorogata l’allerta meteo a Senigallia. Il bollettino di allertamento idrogeologico emanato dalla Protezione Civile resterà valido fino alle 14 di oggi. L’attenuazione della copertura si verificherà dal tardo pomeriggio di oggi, solo in quel momento i senigalliesi potranno tirare un sospiro di sollievo. Nelle zone già colpite due volte dall’alluvione, il 3 maggio 2014 e il 15 settembre 2015, si continua a vivere con l’ansia di una nuova esondazione. Dalle prime ore di ieri la pioggia, accompagnata dal forte vento, è caduta incessantemente: diversi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami spezzati dal vento e finiti in strada, in alcuni casi ostruendola. A far paura non è solo la pioggia, ma anche gli alberi: durante l’ultima allerta meteo per vento, sono tre gli alberi che si sono spezzati, fortunatamente senza conseguenze per persone o cose. Nelle scorse settimane un grosso pino era caduto nel cimitero ebraico danneggiando alcune tombe. Sul lungomare ieri mattina sono volate anche alcuni arredi presenti nei bar e gonfiabili rimasti negli stabilimenti balneari. Allagato il ponte Perilli e chiuse le banchine di piazzale Rosi dove ogni giorno avviene la vendita del pescato locale.