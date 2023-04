Piovani e una serata da Oscar Quattromila euro per Oncologia

"Una serata da ‘Oscar’ sotto ogni punto di vista: artistico e solidale". Così la consigliera regionale fabrianese del Gruppo Misto, Simona Lupini, vicepresidente della commissione Permanente Sanità, rende noti i risultati dell’iniziativa che si è svolta al Teatro Gentile e ha visto sul palcoscenico il Premio Oscar, Nicola Piovani, con lo spettacolo "La musica è pericolosa" che unisce musica, immagini e parole. Dalla serata è stato ricavato un contributo di 4mila euro donati al reparto di Oncologia dell’ospedale di Fabriano i quali serviranno per l’acquisto di specifiche e tecnologiche cuffie per ridurre la perdita di capelli dei malati oncologici sottoposti a cure chemioterapiche. "Si è trattato – aggiunge Lupini - di uno di quegli eventi che rimarranno a lungo nella nostra memoria e nei nostri cuori, se poi a questo si aggiunge la beneficenza tutto diventa magico. La generosità dei fabrianesi si è confermata, ancora una volta, come uno dei tratti distintivi della città. Con entusiasmo ho inteso portare a Fabriano l’iniziativa "Insieme", che per la prima volta è stata organizzata al di fuori di Roma. Ritengo, infatti, che per la nostra città sia molto importante mettere in sinergia mondo dell’associazionismo, cittadinanza e istituzioni, tutti uniti a favore dell’ospedale "Profili" e del suo reparto di Oncologia, vera eccellenza sanitaria del territorio marchigiano. L’unione delle migliori componenti della nostra società – conclude - costituisce il motore più efficace per la rinascita del territorio ed è un obiettivo primario verso il quale le istituzioni devono sempre impegnarsi".