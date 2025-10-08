Piove alla scuola dell’infanzia Girotondo . Fdi sbotta: "Dopo due mesi ancora nulla"

Le forti piogge dell’ultimo periodo hanno creato disagi a Osimo. "Solo pochi giorni fa la sindaca si vantava in consiglio comunale di aver effettuato le manutenzioni alle scuole prima dell’inizio dell’anno scolastico. Eppure alla scuola dell’infanzia ’Girotondo’, dalla grandinata del 5 agosto, sono ancora danneggiati due lucernari". A dirlo il gruppo consiliare di opposizione Progetto civico Osimo 2030. "Dopo quasi due mesi, l’amministrazione non è ancora intervenuta per risolvere il problema. Non si tratta certo di una grande opera pubblica, ma di un intervento semplice e necessario, che riguarda la sicurezza e il benessere dei bambini. Durante le ultime piogge si è ripetuta puntualmente la stessa situazione: infiltrazioni, disagi e spazi inutilizzabili. I bambini non hanno potuto nemmeno usufruire degli spazi".

A un anno esatto di distanza dall’alluvione che ha messo in ginocchio Osimo e l’Aspio (era il 18 settembre 2024), privati e aziende stanno ricevendo i bonifici per i ristori che attendono da tempo. La consigliera capogruppo di FdI Michela Staffolani però attacca: "Il 20 settembre scorso il sindaco, tramite un post, annunciava che entro breve sarebbero stati liquidati gli indennizzi per le attività alluvionate. Ad oggi, nessuna azienda ha ancora ricevuto i 20mila euro che le spettano. Quanto ci vorrà? Le imprese non possono più aspettare".

A rispondere l’assessore Jacopo Celentano: "Gli uffici comunali stanno lavorando alla liquidazione degli alluvionati in tempi rapidi, in funzione delle tempistiche di arrivo delle autocertificazioni da parte dei richiedenti e della burocrazia richiesta. Sono stati finora liquidati 40 privati (per un ammontare di circa 170mila euro) e due aziende (per circa 33mila euro), ma il lavoro sta continuando e le liquidazioni saranno completate tutte nel giro di poche settimane. La consigliera Staffolani la fa semplice, quando semplice il lavoro degli uffici dietro una liquidazione di questo tipo non lo è. Ricordo che gli alluvionati hanno aspettato otto mesi che il governo Meloni inviasse i fondi da Roma. Gli ultimi due mesi sono serviti tutti per ricevere le autodichiarazioni dei richiedenti, effettuare le opportune verifiche e iniziare le liquidazioni".

Silvia Santini