Piove alle Moro, lavori entro la fine dell’anno

Buone notizie per la scuola Aldo Moro dove, nei giorni scorsi, si sono verificate infiltrazioni d’acqua tanto da dover ricorrere al posizionamento dei secchi: il Comune sta cercando di affidare i lavori di manutenzione del tetto ma non si troverebbero, al momento, ditte disponibili. A denunciare la criticità tre giorni fa era stato il consigliere Danilo Silvi (Fdi) che chiedeva interventi tempestivi. "La situazione è ingestibile" ha dichiarato Silvi facendosi portavoce dei genitori degli studenti che frequentano il plesso. "L’amministrazione comunale – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Lorenzo Vergnetta - nella variazione di bilancio di luglio 2023 ha stanziato le risorse per ripristinare la copertura della scuola Aldo Moro pari a circa 60mila euro. Insieme a tali risorse sono stanziate ulteriori risorse per la copertura di Santa Maria, per quella della palestra Mazzini e per la materna Ciampicali, il tutto per un importo complessivo di circa 180mila euro. Sono stati affidati i lavori per i tre interventi delle scuole di Santa Maria, Mazzini e Ciampicali, mentre per la scuola Aldo Moro non è stato ancora possibile identificare l’impresa. Contiamo di completare entro l’anno il ripristino della copertura della Scuola Aldo Moro per la quale stiamo identificando l’impresa esecutrice del lavoro".