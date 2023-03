Piove all’interno del liceo Cambi La palestra diventa una piscina

Pioggia copiosa nell’arco del pomeriggio e così, la sera, la palestra superiore del Liceo Cambi si trasforma in una piscina. È accaduto martedì. A documentare l’episodio un video sul gruppo Facebook ‘La sai l’ultima a Falconara’, che ha scatenato una cascata – per rimanere in tema – di commenti, molti dei quali di cittadini indignati per la vicenda (del tipo: "Singolare sia accaduto nel plesso che ospita il liceo sportivo") e critici nei confronti dell’amministrazione. Pronta la replica della preside, e sindaco falconarese, Stefania Signorini: "La scuola è della Provincia, non del Comune. Ci hanno assicurato interventi rapidi per sistemare". Provando a ricostruire l’accaduto, in poche ore una grossa quantità di acqua si è infiltrata nello stabile ed ha invaso la pavimentazione della struttura, utilizzata nei dopo scuola dalle società sportive. Una, in particolare, in "turno" a quell’ora è stata dirottata nella "palestrina" del piano inferiore. Un disagio tutto sommato contenuto, a dispetto del disagio che invece si avrà fino al ripristino della palestra principale. Chiamata in causa nelle vesti di dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore Cambi-Serrani, Signorini è intervenuta facendo capire che l’edificio che ospita le due scuole, compresa quindi la palestra, "non è di proprietà del Comune, ma della Provincia di Ancona". Secondo il primo cittadino, sentito dal Carlino, recentemente "sono stati effettuati dai tecnici incaricati dalla Provincia degli interventi per verificare la vulnerabilità sismica dell’edificio. Interventi che potrebbero aver creato questa situazione". Ora, ha assicurato la preside, "la Provincia agirà in tempi brevissimi con i suoi tecnici, come in tutte le altre situazioni che riguardano gli immobili di loro proprietà, nel caso specifico scuole superiori. Già ieri è stato effettuato un primo sopralluogo, oggi e domani i preposti dell’Ente provinciale saranno di nuovo nel plesso di via Santorre di Santarosa per riportare la situazione alla normalità. Operazioni "tampone", per capirci, in attesa della completa ristrutturazione delle due palestre del Cambi che potrebbe arrivare in estate. La Provincia dorica, guidata da Daniele Carnevali, ha infatti ottenuto 800mila euro per bonificare i due impianti attraverso risorse del Pnrr. Una notizia molto positiva per Signorini, che intanto ha rivendicato "siamo l’unico Istituto dell’Anconetano con tre palestre, le due del Cambi più una al Serrani, oltre ad un campetto polivalente fresco di restyling. Proprio per questo avevamo ottenuto il primo liceo sportivo della provincia". Quindi un’altra novità, ma per il Serrani: "Dal prossimo anno partirà un nuovo corso Sport e Turismo, Manager e Organizzatore di eventi".

Giacomo Giampieri